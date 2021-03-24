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تعميم عاجل من وزارة الرياضة لكافة الصالات والمراكز الرياضية

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الرياض - علي القحطاني - نواف السالم (صدى):

أصدرت وزارة الصحة تعميماً لكافة الصالات والمراكز الرياضية بضرورة تحصين كافة العاملين في الصالات والمراكز الرياضية بالمملكة.

وأوضحت وزارة الرياضة، أن ذلك يأتي اعتباراً من تاريخ 1 شوال 1442هـ، أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لفيروس كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين في هذا النشاط من غير المحصنين.

وأشارت وزارة الرياضة، إلى الأهداف وتشمل حماية الصحة للمجتمع، ومنع تفشي فيروس كورونا، والسعي إلى عودة الحياة لطبيعتها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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