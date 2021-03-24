شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شجرة «التكح» النادرة بجازان يتجاوز عمرها 500 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

يتجاوز عمر شجرة "التكح" في منطقة جازان 500 عامًا، وتعد من الأشجار النادرة في العالم؛ حيث يحافظ عليها أبناء المنطقة.

وأوضح أحد سكان المنطقة، أنه في عام 1385 هـ صنفها عالم بريطاني في تعز باليمن، متمنيًا أن تكون مزار ويتم الاهتمام بها بشكل أكبر؛ لأن الآن مع الموسم يتساقط منها البذور وتطلع نباتات منها.

وقال أنها لم تنجح معهم في استزراعها في أي مكان، فيلزم من نفس البيئة وأن يتم الحفاظ عليها ويعمل لها عملية نقل إلى أي مكان آخر أو مشتل، مطالبًا بالتعاون لاستزراعها.