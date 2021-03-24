«الأرصاد»: رياح على 8 محافظات بتبوك تؤثر على مناطق مفتوحة وطرق سريعة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، إلى استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة في منطقة تبوك، والتي بدأت الساعة السادسة صباح اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية صباح غد الأربعاء.

وأضاف المركز- عبر موقعه الإلكتروني- أن تأثير الرياح يشمل محافظات ومراكز «البدع، الوجه، أملج، تبوك، تيماء، حقل، ضباء، ونيوم شرما»، ويكون تأثيرها في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

إلى ذلك توقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غدٍ الأربعاء، استمرار العواصف الترابية لتصل معها سرعة الرياح إلى أكثر من 55كم/ ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق، حائل والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

ووفق التقرير يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية، كذلك على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض, في حين يتوقع استمرار الارتفاع لدرجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 15-55كم/ ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-55كم/ ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف المتر وحالته متوسط الموج إلى مائج، أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ ساعة وارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف المتر وحالته متوسط الموج إلى مائج.

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