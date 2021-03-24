وزير الموارد البشرية يجتمع بمجلس المؤسسات الأهلية.. وإقرار توصيات

عقد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الاجتماع الدوري لأعضاء مجلس المؤسسات الأهلية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة خطط المجلس وأعماله، والمبادرات التي يسعى المجلس لتحقيقها خلال المدة المقبلة، وكذلك مناقشة مبادرات خدمة القطاع غير الربحي, وطُرحت في الختام التوصيات.

وثمن رئيس إدارة مجلس المؤسسات الأهلية الدكتور عبدالرحمن الراجحي الدور الفاعل لقيادات الوزارة، والمتابعة الدائمة التي يولونها للمؤسسات الأهلية، وتذليل الصعوبات أمامها والسعي لتشغيل المبادرات النوعية التي تصب في مصلحة هذا القطاع.

حضر الاجتماع معالي نائب الوزير لقطاع التنمية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، ووكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد، وعدد من أعضاء المجلس.