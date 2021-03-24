أخبار السعودية اليوم..  توجيه رسمي بإحالة شاب للنيابة العامة لإثارته العصبية القبلية.. و6 مناطق تتصدر الإصابات الجديدة لكورونا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث كشفت وزارة الصحة، تسجيل 410 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الـ «24» ساعة الماضية، وتصدرت منطقة الرياض عدد الحالات بتسجيل 159 حالة، وإلى التفاصيل:

تنويه من «النيابة العامة» حول استجواب المتهم.. وتدوين إجاباته

أوضحت النيابة العامة، أن عملية استجواب المتهم وتدوين إجاباته وأقواله، تتم تحت إرادة حرة ونزيهة، مشيرة إلى أنه يصح استجوابه خارج مقر جهة التحقيق لضرورة يقدرها المحقق، وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة على موقع «تويتر»: «يتم استجواب المتهم وتدوين إجاباته وأقواله تحت إرادة حرة ونزيهة من جانبه، ولا يسوغ في هذا الشأن تحليفه أو استعمال وسائل الإكراه المادية أو المعنوية تجاهه، ويصح استجوابه خارج مقر جهة التحقيق لضرورة يقدرها المحقق»، وأضاف: «يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق».

توجيه رسمي بإحالة شاب للنيابة العامة.. أثار العصبية القبلية بالتعليّق على مباراة

وجه أمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز، شرطة المنطقة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، بحق شاب علّق على مباراة بين ناديين رياضيين من المنطقة بما فيه إثارة للعصبية القبلية، وإحالته إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة، يأتي هذا وفق نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/2)وتاريخ 22/1/1435هـ.

6 مناطق سعودية تتصدر الإصابات الجديدة لكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 410 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الـ «24» ساعة الماضية، وتصدرت منطقة الرياض عدد الحالات بتسجيل 159 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 80 حالة، ومكة المكرمة بتسجيل 71 حالة، والحدود الشمالية بتسجيل 23 حالة، وسجلت منطقتا حائل، والمدينة المنورة 14 حالة لكل منهما، والقصيم وعسير 12 حالة لكل منهما، وتبوك 7 والجوف ونجران 6 حالات لكل منهما وجازان 5 حالات والباحة حالة واحدة.

مسكن «روفيناك» بعد لقاح كورونا.. وزارة الصحة تحدد شرط الاستخدام

نبهت وزارة الصحة، إلى إمكانية استخدام مسكن «روفيناك» بعد الحصول على لقاح كورونا بشرط عدم وجود موانع صحية، وقالت الوزارة، اليوم الثلاثاء: يمكن استخدام روفيناك المحتوي على ديكلوفيناك عند الحاجة الصحية ما لم يكن هناك مانع وبالجرعات المناسبة.

موجة الغبار.. 6 نصائح من وزارة الصحة للوقاية من الحالة المناخية

وجَّهت وزارة الصحة، عددًا من النصائح والإرشادات الطبية والصحية الهامة لتجنب الأضرار الناتجة عن موجة الغبار التي يشهدها طقس المملكة خلال الأيام الحالية، موضحة أبرز طرق الوقاية التي يمكن إتباعها خلال الطقس الترابي، وذلك عبر الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام خلال فترة الغبار بالطقس وتجنب التعرض للغبار بشكل مباشر أو الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى والحرص عند خروجك من المنزل على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.

عقوبات تنتظر مخالفي الأحكام الضريبية.. وتطبيق 40 ألفًا غرامة في 3 شهور

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن عدد الغرامات التي تم إيقاعها خلال عام 2021 بلغ 40500 غرامة، تتعلق بمخالفات ضريبية، في وقت بلغ عدد المسجلين بضريبة القيمة المضافة منذ بداية تطبيقها بالبلاد حتى شهر مارس الجاري 285 ألفًا، وقالت الهيئة، إنها ملتزمة بتطبيق أحكام الأنظمة الضريبية، ومن ضمن ذلك إيقاع العقوبات على مخالفي الأحكام الضريبية، إذ حددت الأنظمة واللوائح عقوبة لكل مخالفة.

إصابة سعودي في «المشاجرة الدامية» بالنعيم.. والداخلية الكويتية تحقِّق

تباشر وزارة الداخلية الكويتية، التحقيق في ملابسات إصابة سعودي وكويتي، في مشاجرة وقعت بمنطقة «النعيم»، وتعود التفاصيل إلى بلاغ ورد للوزارة بشأن اندلاع مشاجرة دامية في منطقة النعيم، وتبين أن شخصين (سعودي وكويتي) تعرضا لإصابات بالغة وجروح قطعية، بينما تم نقلهما لتلقي العلاج لمستشفى الجهراء للعلاج.

وفاة معلمة وإصابة زميلتها في حادث مروري بالمدينة المنورة

توفيت معلمة وأصيبت زميلتها عقب تعرضهما لحادث مروري في قرية المليليح شمال المدينة المنورة، وأوضحت مصادر لـ«عاجل»، أن المعلمتين كانتا في طريقهما إلى المدرسة الابتدائية الأولى في قرية المليليح؛ حيث يتطلب حضور المعلمات ليوم واحد أسبوعيًا لمقر العمل.

«الأرصاد»: رياح على 8 محافظات بتبوك تؤثر على مناطق مفتوحة وطرق سريعة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، إلى استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة في منطقة تبوك، والتي بدأت الساعة السادسة صباح اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية صباح غد الأربعاء، وأضاف المركز- عبر موقعه الإلكتروني- أن تأثير الرياح يشمل محافظات ومراكز «البدع، الوجه، أملج، تبوك، تيماء، حقل، ضباء، ونيوم شرما»، ويكون تأثيرها في المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتوقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غدٍ الأربعاء، استمرار العواصف الترابية لتصل معها سرعة الرياح إلى أكثر من 55كم/ ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق، حائل والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

الأرصاد: 3 مناطق تتأثر بـ«العواصف الترابية».. غدًا الأربعاء

توقع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غدٍ الأربعاء، استمرار العواصف الترابية لتصل معها سرعة الرياح إلى أكثر من 55كم/ ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق، حائل والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ووفق التقرير يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية، كذلك على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، في حين يتوقع استمرار الارتفاع لدرجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

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