إصابة سعودي في «المشاجرة الدامية» بالنعيم.. والداخلية الكويتية تحقِّق

تباشر وزارة الداخلية الكويتية، التحقيق في ملابسات إصابة سعودي وكويتي، في مشاجرة وقعت بمنطقة «النعيم».

تعود التفاصيل إلى بلاغ ورد للوزارة بشأن اندلاع مشاجرة دامية في منطقة النعيم، وتبين أن شخصين (سعودي وكويتي) تعرضا لإصابات بالغة وجروح قطعية، بينما تم نقلهما لتلقي العلاج لمستشفى الجهراء للعلاج، وفق تقريرين متطابقين لصحيفتي (الراي والأنباء الكويتية).

وأقر المصابان بأقوالهما في التحقيقات، أن أشخاصًا (يعرفان أحدهم) قاموا بضربهما وإصابتهما ولاذوا بالفرار؛ حيث كانا يتواجدان في منزل أحدهما وفوجئا بـ10 أشخاص يقتحمون منزلهما ويعتدون عليهما بالضرب وقاموا بسحبهما للمنطقة التي حدثت فيها المشاجرة واعتديا عليهما بالضرب باستخدام أدوات حادة.

وحصل رجال الأمن الكويتي- لاحقًا- على بيانات الشخص الذي أدلى المصابان ببياناته، وسجلوا بحقه قضية اعتداء بالضرب لضبطه وإحضاره، وكشف هوية الأشخاص الذين كانوا معه لإحضارهم أيضًا.

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