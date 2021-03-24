894 من مقدمي الرعاية الصحية ألغي اعتمادهم

ووفقًا للتقرير جاءت منطقة القصيم ثانيا بـ 98 منشأة بنسبة 11 %، تلتها منطقة الحدود الشمالية بـ 62 منشأة بنسبة 6.9 %، ثم منطقة الجوف بـ 21 منشأة، وحلت في منطقة الباحة خامسا بـ 19 منشأة، ثم منطقة نجران بـ 13 منشأة، ثم منشأة واحدة في باقي المناطق الأربعة «الرياض والمنطقة الشرقية وتبوك وحائل»، وبحسب التقرير بلغت عدد منشآت مقدمي الخدمة المعتمدين من مجلس الضّمان الصّحي بنهاية العام الماضي 5804 منشأة.
وأظهر التقرير أن مقدمي خدمات الرعاية الصحية التي أغلقت توزعت على 11 نوعًا استحوذت الصيدليات على النسبة الأعلى منها بـ 494 صيدلية منها 381 بالمدينة المنورة والقصيم 59 صيدلية والحدود الشمالية 23 صيدلية و18 في الباحة ونجران 13 صيدلية، وثانيًا المجمعات الطبية بـ 198 مجمعًا طبيًّا منها 154 بالمدينة المنورة و18 بالحدود الشمالية والقصيم 17 والجوف 9 مجمعات.
منشآت ألغي اعتمادها
494 صيدلية
198 مجمعًا طبيًّا
60 مستشفى
12 مركز علاج طبيعي
1 مركز غسيل كلى
1 مختبر تحاليل
1 مركز أشعة
1 عيادة طبيب واحد
1 مركز أطراف صناعية
119 محال النظارات الطبية
6 مركز جراحة يوم واحد
مناطق المملكة
677 المدينة المنورة
98 القصيم
62 الحدود الشمالية
21 الجوف
19 الباحة
13 نجران
1 الرياض
1 الشرقية
1 تبوك
1 حائل
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