894 من مقدمي الرعاية الصحية ألغي اعتمادهم

كشف تقرير حديث لمجلس الضمان الصحي التعاوني عن إلغاء اعتماد 894 من منشآت مقدمي خدمات الرعاية الصحية بمناطق المملكة خلال 2020، وذلك في 10 مناطق تصدرتها منطقة المدينة المنورة بـ 677 منشأة بنسبة 75.7 % من إجمالي المنشآت، فيما خلت 3 مناطق مكة المكرمة وعسير وجازان من إلغاء اعتماد أي من منشآتها.

ووفقًا للتقرير جاءت منطقة القصيم ثانيا بـ 98 منشأة بنسبة 11 %، تلتها منطقة الحدود الشمالية بـ 62 منشأة بنسبة 6.9 %، ثم منطقة الجوف بـ 21 منشأة، وحلت في منطقة الباحة خامسا بـ 19 منشأة، ثم منطقة نجران بـ 13 منشأة، ثم منشأة واحدة في باقي المناطق الأربعة «الرياض والمنطقة الشرقية وتبوك وحائل»، وبحسب التقرير بلغت عدد منشآت مقدمي الخدمة المعتمدين من مجلس الضّمان الصّحي بنهاية العام الماضي 5804 منشأة.

وأظهر التقرير أن مقدمي خدمات الرعاية الصحية التي أغلقت توزعت على 11 نوعًا استحوذت الصيدليات على النسبة الأعلى منها بـ 494 صيدلية منها 381 بالمدينة المنورة والقصيم 59 صيدلية والحدود الشمالية 23 صيدلية و18 في الباحة ونجران 13 صيدلية، وثانيًا المجمعات الطبية بـ 198 مجمعًا طبيًّا منها 154 بالمدينة المنورة و18 بالحدود الشمالية والقصيم 17 والجوف 9 مجمعات.

منشآت ألغي اعتمادها

494 صيدلية

198 مجمعًا طبيًّا

60 مستشفى

12 مركز علاج طبيعي

1 مركز غسيل كلى

1 مختبر تحاليل

1 مركز أشعة

1 عيادة طبيب واحد

1 مركز أطراف صناعية

119 محال النظارات الطبية

6 مركز جراحة يوم واحد

مناطق المملكة

677 المدينة المنورة

98 القصيم

62 الحدود الشمالية

21 الجوف

19 الباحة

13 نجران

1 الرياض

1 الشرقية

1 تبوك

1 حائل