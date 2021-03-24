محمد الفلاح - إسبانيا ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء أزمة اليمن

الأربعاء 24 مارس 2021

رحبت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل.



وقالت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيانن إنه: "نرحب بإعلان السعودية وقف إطلاق النار شامل تحت رعاية الأمم المتحدة واتخاذ سلسلة من الإجراءات الهادفة للتوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة في اليمن".

وأكدت في بيانها، بحسب وكالة الأنباء السعودية، على "دعم الجهود المستمرة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث لإنهاء الأزمة في اليمن".

والإثنين، أعلنت السعودية، مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

ودعت المبادرة السعودية لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن تحت مراقبة الأمم المتحدة، مؤكدا أنه سينفذ فورا عند موافقة الحوثيين على المبادرة.

وتشمل المبادرة إيداع الإيرادات الجمركية والضرائب في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة (غرب)، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الإقليمية والدولية.

وجاءت في إطار جهود مبعوث الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة عمان، لدفع الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة.

ودعت السعودية الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، للقبول بالمبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية.