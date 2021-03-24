شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» بالرياض تسند 74 طفلا يتيما إلى الأسر الكافلة وتنجز 1400 معاملة خلال عام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تمكنت إدارة الأسر الكافلة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام الماضي من إسناد 74 طفلا يتيما إلى الأسر الراغبة باحتضانهم بعد التأكد من أهليتهم وانطباق الشروط عليهم.

وتتولى إدارة الأسر الكافلة مسؤولية متابعة الأيتام المحتضنين والأسر المحتضنة لهم من خلال ثلاث وحدات (وحدة الاحتضان، وحدة المتابعة، وحدة الوثائق والسجلات) التي أنجزت خلال العام نفسه نحو 1400 معاملة ما بين استقبال طلبات الاحتضان ومساندة الأسر في الحصول على الإعانة الشهرية والتسهيلات الاستثنائية لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تنفيذ 789 زيارة ميدانية للأسر المحتضنة للاطمئنان على أوضاع الأيتام الاجتماعية والنفسية والصحية والتعليمية ورفع التقارير الدورية عنهم.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي أن الرؤية المستقبلية التطويرية لإدارة الأسر الكافلة بالفرع تسعى إلى تقديم البرامج التأهيلية للأسر الكافلة ما قبل الاحتضان ودعم الأيتام المحتضنين في إيجاد وظائف مناسبة.