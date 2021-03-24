شكرا لقرائتكم خبر عن فتح طريق أغلقه مواطن بطريقة غير نظامية في خميس مشيط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - باشرت الفرق المعنية في أمانة عسير، ممثلة ببلدية خميس مشيط، وبتوجيه الأمين الدكتور وليد الحميدي، فتح طريق أغلقه مواطن بالقرب من مطعم شهير بجوار قاعدة الملك خالد الجوية، وذلك بعد الشخوص على الموقع، والعودة للمخططات والاطلاع على خريطته الإلكترونية.

وأكدت أمانة منطقة عسير أنها تعمل على مستوى جميع البلديات التابعة لها على متابعة مطالب المواطنين والعمل على تحقيقها وفق الأنظمة المُتبعة بما يحقق الكفاءة العملية والصالح العام، موضحة أنها تابعت أعمال فتح الطريق بما يحقق الانسيابية ويعطي خيارات أكثر للوصول والخروج من موقع الطريق الذي يقع بجواره سكن لأطباء وممرضي مستشفى، ويخدم أحياء تقع خلفه، مبينة أن الطريق كان مُغلقاً من أحد المواطنين بطريقة غير نظامية، كما كان محل متابعة جهات حكومية أخرى، إذ لم يتم فتح الطريق إلا بعد المتابعة، والتأكد من انتفاء مسوغات إغلاقه.