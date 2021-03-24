شكرا لقرائتكم خبر عن «البنك الأهلي» يطلق عروضه التمويلية لكافة منتجات التمويل بأسعار منافسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلق البنك الأهلي التجاري حملة «عروض الأهلي التمويلية» لتلبية تطلعات واحتياجات عملائه بأسعار ومزايا منافسه تقدم لأول مرة في المملكة لكافة منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي صممت لإتاحة الفرصة لكافة العملاء الحاليين وعملاء الرواتب الجدد الحصول على التمويل الشخصي والتأجيري والعقاري بمعدل هامش ربح سنوي مخفض ودون رسوم إدارية إضافة إلى إمكانية الحصول على تمويل عقاري وشخصي في نفس الوقت «اثنين في واحد». كما تمنح الحملة بطاقة الأهلي الائتمانية للاسترداد النقدي دون رسوم سنوية مدى الحياة، وذلك حتى 31 مارس الجاري.

ويقدم البنك الأهلي مجموعة متنوعة من برامج التمويل للأفراد، وعليه يمكن لجميع الأفراد الاستفادة من هذه البرامج على اختلاف احتياجاتهم وتوجهاتهم التمويلية وملاءتهم المالية.

ويستهدف البنك جميع عملاء تمويل الأفراد، بما في ذلك العاملين في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والشركات الكبرى والقطاع الخاص للشركات المعتمدة وغير المعتمدة التي تحوّل رواتب موظفيها إلى البنك الأهلي عبر نظام «سريع» لتحويل الرواتب.

ويقدم البنك الأهلي التمويل الشخصي بمعدل سنوي تنافسي، ودون رسوم إدارية ولا ضريبة قيمة مضافة، ويمكن الحصول على التمويل دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع البنك، عن طريق «الأهلي أون لاين» و«الأهلي موبايل» او بالاتصال على 8002441005، إضافة للتمويل التأجيري بأسعار مخفضة ودون أي رسوم إدارية.

وعن التمويل العقاري المقدم من البنك الأهلي فقد تفرد بالعديد من الميزات، التي يأتي في مقدمتها عدم وجود رسوم إدارية ودون رسوم تقييم، وبفترة سماح حتى 3 سنوات على منتج «وحدة تحت الإنشاء» ويمكن استلام العقد في أقل من 24 ساعة للمراجعة والتدقيق والتوقيع بعد خمسة أيام عمل، ويمكن للعملاء الحصول على التمويل العقاري دون الحاجة لزيارة الفرع، عن طريق تطبيق «عقار الأهلي». مع هذه الميزات يستطيع العميل الحصول على فرصة الفوز بقسائم شرائية من اكسترا بقيمة 5000 ريال لأوّل 100 طلب منفذ عبر التطبيق، مع العلم أنه لا يوجد تاريخ انتهاء للقسائم الشرائية.

وبالنسبة لعروض بطاقات الائتمان من الأهلي التجاري فإن العملاء يمكنهم الحصول عليها دون رسوم سنوية مدى الحياة وبلا شروط أو قيود لبطاقة الأهلي الائتمانية للاسترداد النقدي، وبمعدل سنوي يبلغ 0% لبرنامج التقسيط لمدة 3 أو6 أشهر لمبلغ 1000 ريال أو أكثر عبر خدمة خطة الدفع الذكي.

ويأتي إطلاق البنك حملته الترويجية من باب حرصه على توفير العديد من الحلول التمويلية المختلفة، التي تُقدم لعملائه ميزات وقيما إضافية واستثنائية، وفق آليات ووسائل تتجاوز توقعاتهم، ما يؤكد على سعي البنك الدائم لطرح منتجات جديدة ومبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.