شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يشدد على مراقبة السلع ومحاسبة المخالفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شدّد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، على ضرورة مضاعفة جهود الإدارات المختصة واللجان المشكلة في مراقبة أسعار السلع الشرائية وتوفرها في الأسواق والمحلات التجارية والرفع بتقارير عاجلة، والاسهام بمعالجة أي خلل و تطبيق كافة الأنظمة والتعليمات ومحاسبة المتجاوز والمخالف.

ووجه الأمير حسام فرع وزارة التجارة بالمنطقة برصد ومتابعة البضائع والمعروضات والتأكد من صلاحيتها بما يحول دون إلحاق الضرر بالمواطن والمقيم أو تجاوز الأسعار المعتمدة واستغلال قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً ضرورة تكثيف وتفعيل البرامج التوعوية التي تهدف إلى مشاركة كافة شرائح المجتمع بالتعاون مع الجهات المختصة بتقديم البلاغات عند وجود أي مخالفة على السلع الشرائية سواءً كان في عدم توفرها أو مخالفة الأسعار أو انتهاء صلاحية الاستهلاك، وسرعة التجاوب مع ما يرد من بلاغات، واستمرار الجولات التفتيشية التي ينفذها مراقبو فرع وزارة التجارة بالمنطقة على الأسواق والمحلات التجارية، ورصد ثبات الأسعار مقارنة بما كانت عليه خلال الأشهر الماضية، مع التأكيد على أهمية مواجهة القوى الشرائية التي ستشهدها الأسواق والمحلات التجارية بالمنطقة ومحافظاتها خلال الأسابيع القادمة.