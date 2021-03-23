شكرا لقرائتكم خبر 410 إصابات جديدة بكورونا.. وارتفاع متواصل بالحالات النشطة والحرجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.
يذكر أن وزارات وهيئات وجامعات سعودية دشنت مراكز للقاحات كورونا، وذلك ضمن مجالات العمل التعاوني والتكاملي بينها والجهود التي تقوم بها وزارة الصحة.
إجمالي الحالات
الإصابات 385,834
الحالات النشطة4051
الوفيات 6618
المتعافون 375,165
الحرجة 617
إصابات جديدة 410
حالة تعاف جديدة 366
حالات وفاة جديدة 5
فحصا مخبريا جديدا 53,823
كانت هذه تفاصيل خبر 410 إصابات جديدة بكورونا.. وارتفاع متواصل بالحالات النشطة والحرجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.