410 إصابات جديدة بكورونا.. وارتفاع متواصل بالحالات النشطة والحرجة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 410 حالات مؤكدة وشفاء 366 حالة في المملكة، أوضحت أن أعداد الحالات النشطة والحرجة المصابة بفيروس كورونا لا تزال تواصل ارتفاعها خلال الأيام الماضية، حاثة الجميع على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس. يذكر أن وزارات وهيئات وجامعات سعودية دشنت مراكز للقاحات كورونا، وذلك ضمن مجالات العمل التعاوني والتكاملي بينها والجهود التي تقوم بها وزارة الصحة. إجمالي الحالات الإصابات 385,834 الحالات النشطة4051 الوفيات 6618 المتعافون 375,165 الحرجة 617 إصابات جديدة 410 حالة تعاف جديدة 366 حالات وفاة جديدة 5 فحصا مخبريا جديدا 53,823

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