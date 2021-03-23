ضبط 992 مخالفة في منشآت نسائية بعسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت فرق الرقابة النسائية بأمانة منطقة عسير خلال شهري فبراير ومارس الحالي 992 مخالفة متنوعة في المنشآت التجارية والمشاغل النسائية، وأتلفت 35 منتجا مجهولة المصدر وأغلقت 95 منشأة مخالفة. وأكدت الأمانة أنها ستكثف أعمال الرقابة على الأسواق النسائية ومحلات التزيين والمشاغل النسائية، وذلك للتأكد من سلامة المعروضات والتزامها بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية، وتصحيح أوضاع محلات التجميل والعمالة النسائية. من جهة ثانية تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، عددا من المطاعم والمستودعات الغذائية بخميس مشيط، ضمن أعمال الحملة الرقابية التي دشنتها الأمانة أخيرا، موجها بتكثيف الجهود الرقابية تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان. مخالفات مرصودة:





انتهاء التراخيص النظامية والشهادات الصحية للعاملات



استخدام أدوات مجهولة المكونات



سوء نظافة المواد والأدوات المستخدمة



عدم توفر اشتراطات بلدية وصحية في تلك المنشآت



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