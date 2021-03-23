شكرا لقرائتكم خبر ورش افتراضية تعزز الوعي السيبراني لمنسوبي بلديات جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي السيبراني لدى منسوبي البلديات وقطاعات الأمانة المختلفة، والتعريف بالإجراءات والممارسات في هذا الجانب، أطلقت أمانة محافظة جدة أمس، سلسلة ورش افتراضية تحت عنوان «نظرة على الأمن السبيراني»، التي تستهدف 15 بلدية محافظة.

وأوضح مدير الأمن السبيراني في الأمانة المهندس سامي الزهراني، أن الورش ستنعقد على مدى 15 يوما مستهدفة بلديات المحافظات.

من جهة ثانية نفذت أمانة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 4451 جولة رقابية.

وأسفرت حملات الرقابة الميدانية المشتركة عن إغلاق 100 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 116 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

إلى ذلك عالجت أمانة جدة 236,621 بلاغا مقدما من المواطنين خلال 2020م، وذلك على مستوى قطاعات الأمانة والبلديات الفرعية وبلديات المحافظات المرتبطة، محققة نسبة إنجاز وصلت لـ95%.

وأوضحت مدير عام خدمة العملاء في الأمانة رشا باهيثم، أن إحصائية البلاغات الواردة خلال العام الماضي شملت 11 خدمة تتعلق بصحة البيئة والنظافة والإنارة واللوحات الإرشادية والأسواق والمتاجر، إضافة للطرق والأرصفة والمباني والتعديات وبلاغات الكوارث والسيول والجهات الشريكة.

وأشارت إلى أن الأمانة سجلت كذلك خلال العام الماضي 18,428 بلاغا عن وباء كورونا، وجرت معالجة 97% منها، مثمنة دور السكان الإيجابي في التبليغ عن المخالفات والملاحظات البلدية عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.

محاور الورش:

