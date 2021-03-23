مدارس جدة للموهوبين تحقق المراكز الأولى

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وهنأ المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي المدارس التي حققت تلك الإنجازات بهذه المناسبة، مؤكدا أن هذا الإنجاز تحقق بجهود كبيرة ومخلصة من قيادة المدرستين والمعلمين والمعلمات وكذلك الدور الهام للأسر التي تعد شريكا في هذه الإنجازات.
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