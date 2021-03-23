مدارس جدة للموهوبين تحقق المراكز الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفق مؤشر القبول بهيئة تقويم التعليم لعام 1441، حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة المركز الأول من خلال مدرسة ثانوية الموهوبات في اختبار القدرات العام على مستوى المملكة، والمركز الثاني في الاختبار التحصيلي، والمركز الأول فيه كمدرسة حكومية، فيما حققت مدرسة الفيصلية للموهوبين المركز الثاني على مستوى المملكة في اختبار القدرات العام، والمركز الأول فيه كمدرسة حكومية، والمركز الخامس في الاختبار التحصيلي، والمركز الأول فيه كمدرسة حكومية. وهنأ المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي المدارس التي حققت تلك الإنجازات بهذه المناسبة، مؤكدا أن هذا الإنجاز تحقق بجهود كبيرة ومخلصة من قيادة المدرستين والمعلمين والمعلمات وكذلك الدور الهام للأسر التي تعد شريكا في هذه الإنجازات.



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