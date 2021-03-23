170 مشروعا لتطوير جودة الخدمات الإسعافية

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وقال الدكتور العويسى «إن إطلاق استراتيجية الهيئة تأتي وفق رؤية جديدة لتحقيق الريادة في حفظ الأرواح وخدمة الإنسان ومشاركة المجتمع، لتواصل الهيئة مسيرتها في تحقيق السلامة وتخفيف المعاناة من خلال الخدمات الإسعافية والإنسانية التي يقدمها سفراء الحياة بإتقان ودون تمييز.
وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على سبع غايات رئيسة تشمل الارتقاء بجودة الخدمات الطبية الإسعافية، وتطوير البنية التحتية والتنظيمية، وتعزيز الاستدامة المالية، وتطوير الخدمات الإنسانية والمجتمعية، إضافة إلى تعزيز واستدامة الموارد البشرية، وتنمية إيرادات الهيئة الذاتية وتعزيز حضورها على المستوى الدولي.
وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف الوصول إلى 14 هدفا رئيسا يغطى 40 مؤشرا لقياس مدى تحقيق هذه الأهداف، ولتحقيق هذه الأهداف، تضمنت الاستراتيجية 56 مبادرة، و170 مشروعا، ستسهم في إحداث قفزة ملموسة في تطوير قطاع الخدمات الإسعافية بالمملكة خلال السنوات الخمس المقبلة.
استراتيجية الهيئة الجديدة ترتكز على:
- الارتقاء بجودة الخدمات الطبية الإسعافية.
- تطوير البنية التحتية والتنظيمية.
- تعزيز الاستدامة المالية.
- تطوير الخدمات الإنسانية والمجتمعية.
- تعزيز واستدامة الموارد البشرية.
- تنمية إيرادات الهيئة الذاتية.
- تعزيز حضورها على المستوى الدولي.
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