حالات كورونا تغلق 11 مسجدا في 4 مناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس 11 مسجدا موقتا في 4 مناطق بعد ثبوت11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 44 يوما 347 مسجدا تم فتح 332 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله. وبينت الوزارة في تقرير لها أمس، أن المساجد المغلقة هي 5 مساجد في منطقة الرياض تم رصد 5 حالات إصابة بها، وأربعة مساجد بمنطقة مكة المكرمة تم رصد أربع حالات إصابة بها ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة نجران بمعدل إصابة بكل مسجد.



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