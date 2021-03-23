شكرا لقرائتكم خبر 4 صكوك تجذب الاستثمارات لمسار طريق الملك عبدالعزيز الموازي بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين صدر الأمر السامي بالموافقة على إصدار أربعة صكوك شاملة لكامل مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي (مسار) بمكة المكرمة لصالح شركة أم القرى للتنمية والإعمار، بناء على ما تم رفعه للمقام السامي من قبل الجهات المعنية، عبر الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن عداس عن خالص شكره وتقديره للمقام السامي بمناسبة صدور الأمر الذي يمكن مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي (مسار) من الحصول على صكوك شاملة تساعد على استكماله في صورة تجذب الاستثمارات وتسهل التمويل.

تطوير العشوائيات

وأكد أن الصك الموحد آلية فعالة لإزالة المعوقات أمام المشاريع الريادية وتشجيع القطاع الخاص للدخول في حركة التنمية والمساهمة في مشاريع التطوير إلى جانب معالجة مشاكل العشوائيات وبؤر الخلل العمراني في مكة. وأبان أن دور الهيئة الملكية في هذا الخصوص يأتي متوافقا مع التوجه الاستراتيجي لمدينة مكة الذي يهدف إلى تحقيق مدينة مصممة لتقديم تجربة مميزة من خلال إنتاجية عالية واقتصاد متنوع.

ويعد إصدار الصكوك الشاملة الموحدة أحد الأدوات التنظيمية التي طبقتها الهيئة الملكية مع الجهات المعنية لمعالجة مشاكل تطوير العشوائيات في مدينة مكة المكرمة، حيث يعتبر مشروع طريق الملك عبدالعزيز (مسار) أحد المشاريع الريادية المبنية على تطوير ومعالجة الأحياء العشوائية بمدينة بمكة المكرمة، حيث يسهم المشروع، من خلال معالجة ستة أحياء عشوائية رئيسية في توفير بيئة عمرانية تنموية واستثمارية متكاملة تؤسس لنمط وارتباط حركي متنوع.

تنوع الأراضي

ويقع مشروع طريق الملك عبدالعزيز في الجزء الغربي من مدينة مكة المكرمة ضمن نطاق يمتد من المدخل الغربي للمدينة عند تقاطع طريق جدة السريع بالطريق الدائري الثالث، عابرا عددا من الأحياء التي يغلب عليها الطابع العشوائي وصولا إلى مشروع جبل عمر على مشارف المسجد الحرام بطول 3.65 كلم وعرض 320 م بمساحة إجمالية للمشروع تصل إلى 1,388,212 م2.

ويتميز المشروع بوجود ممر مشاة رئيس مرتبط بالمسجد الحرام، مرورا بمشروع جبل عمر، إضافة إلى أن المشروع يحقق التنوع في استعمال الأراضي داخل محيطه مثل: الأسواق التجارية، والوحدات الفندقية، والسكنية، والمكاتب التجارية، التي تتكامل لتلبية متطلبات سكان مدينة مكة المكرمة وزوارها.

مشروع طريق الملك عبدالعزيز:

