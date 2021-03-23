شكرا لقرائتكم خبر 4 صكوك تجذب الاستثمارات لمسار طريق الملك عبدالعزيز الموازي بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تطوير العشوائيات
وأكد أن الصك الموحد آلية فعالة لإزالة المعوقات أمام المشاريع الريادية وتشجيع القطاع الخاص للدخول في حركة التنمية والمساهمة في مشاريع التطوير إلى جانب معالجة مشاكل العشوائيات وبؤر الخلل العمراني في مكة. وأبان أن دور الهيئة الملكية في هذا الخصوص يأتي متوافقا مع التوجه الاستراتيجي لمدينة مكة الذي يهدف إلى تحقيق مدينة مصممة لتقديم تجربة مميزة من خلال إنتاجية عالية واقتصاد متنوع.
ويعد إصدار الصكوك الشاملة الموحدة أحد الأدوات التنظيمية التي طبقتها الهيئة الملكية مع الجهات المعنية لمعالجة مشاكل تطوير العشوائيات في مدينة مكة المكرمة، حيث يعتبر مشروع طريق الملك عبدالعزيز (مسار) أحد المشاريع الريادية المبنية على تطوير ومعالجة الأحياء العشوائية بمدينة بمكة المكرمة، حيث يسهم المشروع، من خلال معالجة ستة أحياء عشوائية رئيسية في توفير بيئة عمرانية تنموية واستثمارية متكاملة تؤسس لنمط وارتباط حركي متنوع.
تنوع الأراضي
ويقع مشروع طريق الملك عبدالعزيز في الجزء الغربي من مدينة مكة المكرمة ضمن نطاق يمتد من المدخل الغربي للمدينة عند تقاطع طريق جدة السريع بالطريق الدائري الثالث، عابرا عددا من الأحياء التي يغلب عليها الطابع العشوائي وصولا إلى مشروع جبل عمر على مشارف المسجد الحرام بطول 3.65 كلم وعرض 320 م بمساحة إجمالية للمشروع تصل إلى 1,388,212 م2.
ويتميز المشروع بوجود ممر مشاة رئيس مرتبط بالمسجد الحرام، مرورا بمشروع جبل عمر، إضافة إلى أن المشروع يحقق التنوع في استعمال الأراضي داخل محيطه مثل: الأسواق التجارية، والوحدات الفندقية، والسكنية، والمكاتب التجارية، التي تتكامل لتلبية متطلبات سكان مدينة مكة المكرمة وزوارها.
مشروع طريق الملك عبدالعزيز:
- يقع في الجزء الغربي من مدينة مكة المكرمة
- يمتد من المدخل الغربي للمدينة
- عند تقاطع طريق جدة السريع بالطريق الدائري الثالث
- عابرا عددا من الأحياء التي يغلب عليها الطابع العشوائي
- وصولا إلى مشروع جبل عمر على مشارف المسجد الحرام
- بطول 3.65 كلم وعرض 320 م
- بمساحة إجمالية للمشروع تصل إلى 1,388,212 م 2
- من المتوقع أن تنتهي أعمال البنية التحتية في أبريل 2022 م
- بتكاليف تقديرية تصل إلى 23.475 مليار ريال
كانت هذه تفاصيل خبر 4 صكوك تجذب الاستثمارات لمسار طريق الملك عبدالعزيز الموازي بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.