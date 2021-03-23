شكرا لقرائتكم خبر 1.35 مليون جلسة عقدتها المحاكم عبر التقاضي الالكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشفت الوزارة عن أن الجلسات الكتابية الالكترونية التي عقدت - عن بعد - خلال الفترة نفسها بلغت 150 ألف جلسة كتابية، بينما بلغ عدد القرارات الصادرة عن بعد 228 ألف قرار، وأصدرت المحاكم عن بعد 438 ألف حكم.
وقد وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، بإطلاق خدمة «التقاضي الالكتروني» وإقرار دليلها الإجرائي، إذ تحافظ الخدمة على الضمانات القضائية كافة وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار.
وتتضمن خدمة «التقاضي الالكتروني» جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها الكترونيا، كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الالكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر منصة رقمية خاصة بالوزارة.
ويتم عقد الجلسات عن طريق نوعين من التقاضي، هما: «الترافع الكتابي» الذي سيمكن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي وتبادل المذكرات وإيداعها، إضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابيا من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم.
وأما النوع الآخر من الخدمة فهو «جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي» التي ستمكن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة، يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، وتتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيد وتحسين تجربته، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
الجلسات الكتابية الالكترونية:
- بلغت 150 ألف جلسة
- عدد القرارات الصادرة عن بعد 228 ألف قرار
- أصدرت المحاكم عن بعد 438 ألف حكم
خدمة «التقاضي الالكتروني»:
- تبادل المذكرات
- تقديم المستندات والمحررات
- عقد جلسة الترافع الالكتروني والمرافعة عن بعد
- النطق بالحكم واستلام نسخة الحكم
- الاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة
كانت هذه تفاصيل خبر 1.35 مليون جلسة عقدتها المحاكم عبر التقاضي الالكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.