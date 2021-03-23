شكرا لقرائتكم خبر استعراض أثر التصنيفات الإقصائية على الوحدة الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي بداية اللقاء تحدث الدكتور اليامي عن أهمية القوانين والتشريعات في القضاء على التمييز العنصري، وقال «المملكة تحتفي اليوم بهذه المناسبة من خلال القطاع غير الربحي الذي يقوده مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وهذا تذكير بالاتفاقية التي تنص على جميع الدول باتخاذ التدابير اللازمة بالحد من التمييز ونبذ الكراهية بما فيها إصدار التشريعات والقوانين اللازمة»، مؤكدا أن التشريع الإلهي في القرآن الكريم والسنة النبوية حث على العدل والمساواة بين البشر والقضاء على التمييز العنصري.
فيما أكد الدكتور الموسى ضرورة تشريع القوانين التي تردع التمييز العنصري والإقصائي.
من جهتها أشادت الدكتورة حسناء القنيعير بالمكانة التي أصبحت تحتلها المرأة اليوم، داعية وسائل الإعلام ومؤسسات التعليم بالعمل على زيادة الوعي ضد الفكر الإقصائي.
كانت هذه تفاصيل خبر استعراض أثر التصنيفات الإقصائية على الوحدة الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.