بدء استقبال طلبات الراغبين بالحصول على ماء زمزم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط تطبيق أعلى الدرجات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا ، بدأ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم أمس استقبال طلبات الراغبين بالحصول على ماء زمزم.

وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن شركة المياه الوطنية -المشغل الرسمي للمشروع- بدأت في استقبال طالبي مياه زمزم المباركة داخل المشروع، وذلك لتلبية الطلب المتزايد عليها بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن العمل سيكون بساعات محددة تبدأ من الواحدة ظهرا حتى التاسعة مساء، خلال أيام الأسبوع عدا الجمعة.

وحرصت اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم على مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وتحديد الكميات التي ستوزع عبر منافذ التوزيع الآلي لتكون 4 عبوات للزائر بقيمة 5.50 ريالات للعبوة الواحدة شاملة قيمة الضريبة المضافة.

وأكدت اللجنة الإشرافية جاهزية المشروع لمواكبة الطلب المتزايد في شهر رمضان المبارك للعام 1442هـ من خلال الاستعدادات المبكرة لتقديم الخدمات بصورة متكاملة، وجاهزية أربعة خطوط للإنتاج في مصنع التعبئة بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى200 ألف عبوة يوميا، كما تبلغ السعة القصوى لتخزين العبوات في المشروع نحو 2.200.000 عبوة، إضافة إلى استمرار الإنتاج اليومي، وقيام موظفي علاقات الجمهور بالعمل على إرشاد المستفيدين وتوجيههم، والإجابة عن جميع استفساراتهم المتعلقة بالخدمات.

وأشارت إلى أن طرق الحصول على مياه زمزم المباركة متاحة عبر مقر المشروع، وفي المتاجر المتعاقد معها سابقا بجميع فروعهم في المملكة، إضافة إلى تطبيق (إرواء)، مبينة أنه يجري تزويد المتاجر بكمية تصل إلى أكثر من 5 ملايين عبوة سعتها 5 لترات لتوزيعها خلال شهر رمضان المبارك، لتلبية الاحتياج الفعلي لماء زمزم بحسب الطاقة الاستيعابية في مقار التوزيع، وذلك بما يضمن سهولة الحصول على عبوات مياه زمزم وسلامة الجميع، داعية إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات لزوار المشروع، والالتزام بالأعداد المسموح بدخولها التي حددت بـ60 شخصا كحد أقصى.

من جهته أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس خلال وقوفه على الاستعدادات الأولية لإعادة افتتاح مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم أمس على الخطة الاستراتيجية لإعادة فتح أبواب المشروع واستقبال الزوار وطالبي المياه المباركة بتطبيق أعلى الدرجات الاحترازية والبرتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة لمواجهة جائحة كورونا بما يتضمن سلامة زوار المشروع ومرتاديه.

وحرص على الاستعدادات المبكرة لتقديم الخدمات بالصورة المتكاملة، وتهيئة المقرات بما يراعي تطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيد بالتعليمات الصحية، والتأكيد على الالتزام بالأعداد المسموح بدخولها والتعاون في تنظيم الدخول وإظهار الحالة الصحية بتطبيق توكلنا.