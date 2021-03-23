حملات تصادر خضراوات وفواكه في سوق النكاسة الشعبي

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وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية نفذت حملة ميدانية موسعة على سوق النكاسة العشوائي، أسفرت عن مصادرة وإتلاف 3,5 أطنان من الخضراوات والفواكه التالفة بحوزة الباعة الجائلين المخالفين، إضافة إلى إتلاف 500 كجم من اللحوم والأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرة إلى إتلاف عدد من مباسط الشوي العشوائية، التي تبيع المواد الغذائية المكشوفة والفاسدة.
كما قامت الفرق الميدانية بمتابعة الباعة الجائلين المخالفين في حوش بكر ومنعهم من البيع بالطرقات والساحات العامة، وتمكنت من مصادرة 1,5 طن من الخضراوات والفواكه، وتم إتلافها في الموقع، فيما جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق الباعة الجائلين المخالفين لأنظمة البيع.
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