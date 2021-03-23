«إلغاء إشارات» وتعديلات مرتقبة للمسارات المرورية بأبها

بحث أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي خلال اجتماعه مع مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالعزيز المغلوث ومدير مرور المنطقة العقيد يحيى الشهراني اليوم، الخطة المرورية بمدينة أبها.

وتناول الاجتماع الحلول الهندسية المقترحة لتخفيف الاختناقات المرورية في أبها، وذلك بتعديل اتجاهات الحركة المرورية في عددٍ من المواقع والطرق حسب الخطة التي أقرها مجلس التنسيق المروري بالمنطقة.

وتتضمن الخطة المرورية إجراء تعديلات على المسارات وإلغاء عددٍ من الإشارات بعد تقييم ما تمَّ تنفيذه على أرض الواقع، وذلك بالتزامن مع بداية دخول شهر رمضان وإجازة الصيف لهذا العام.

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