المحكمة الجزائية: موعد بديل لنظر دعوى المتهم علي الصيعري

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظرًا لتغيب المتهم، علي بن صالح سالم الصيعري (سعودي الجنسية، يحمل الهوية الوطنية رقم 1060652383)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها, جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، الأربعاء 25/ 8/ 1442هـ .

وقالت المحكمة الجزائية إنها تأمل من المدعى عليه الحضور في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا، وفق ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة 25 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.