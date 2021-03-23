الخدمات الطبية لوزارة الداخلية تواصل التطعيم بلقاح كورونا في مكة

واصلت فرق طبية من منسوبي الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في منطقة مكة المكرمة اليوم تنفيذ المبادرات الخاصة بحملة "الوقاية أمان" عبر جولات ميدانية في القطاعات الأمنية بالمنطقة وتقديم اللقاح لمنسوبيهم، مع استمرار العمل في المقارّ المعتمدة، وفق خطة شاملة تمَّ اعتمادها مع انطلاق الحملة.

وشملت الجولات الميدانية زيارة مركز العمليات الأمنية الموحد (911) في مكة المكرمة وتقديم اللقاح لمنسوبي المركز، فيما قامت فرق طبية بزيارة لأكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية التابعة لحرس الحدود، لتقديم اللقاح لمنسوبي وطلاب الأكاديمية، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة في المملكة.

كما واصلت العيادات الشاملة التخصصية في الطائف استقبال الراغبين في أخذ اللقاح، وتقديم نصائح توعوية وتثقيفية عن أهمية اللقاح ومأمونيته وكيفية التعامل مع أعراضه الجانبية البسيطة.

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