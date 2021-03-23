توجيه رسمي بإحالة شاب للنيابة العامة.. أثار العصبية القبلية بالتعليّق على مباراة

وجه أمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز، شرطة المنطقة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، بحق شاب علّق على مباراة بين ناديين رياضيين من المنطقة بما فيه إثارة للعصبية القبلية، وإحالته إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة، يأتي هذا وفق نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/2)وتاريخ 22/1/1435هـ.

وجاء في البيان الذي نشره الحساب الرسمي لإمارة المنطقة على موقع «تويتر»، «أن ذلك الفعل المشين لا يتلاءم مع الهوية الرياضية في وطننا، التي بُنيت على أساس متين من الأخلاق، بهدف دعم الجانب التربوي المؤثر في الأجيال لدفع عجلة البناء المجتمعي في إطار متماسك من الترابط والتآخي بين أفراد المجتمع».

وأضاف: «كما لا يتلاءم مع الجهود المبذولة من هيئة تطوير عسير في دعم المناشط الاجتماعية والأندية الرياضية بما يحقق الدعم التنموي في المنقطة، من خلال مبادئ مجتمعية تدعو إلى الترابط ونبذ الخلاف وإصلاح القلوب والذي تعده هيئة تطوير عسير الرافد الأساسي لإصلاح الدروب وتوسيع التنمية وإرساء بيئة استثمارية مستقرة في المنطقة».

وأتم: «تعلن إمارة منطقة عسير أنها لن تسمح مطلقًا ببث مشاعر التعصب الممقوت واستنهاض أي كوامن غير إيجابية بين القبائل وفئات المجتمع، وإنها تعمل بحرص لبر كل محفزات الفتن التي تعد العائق الأبرز لكل تنمية».