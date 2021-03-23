شكر ماليزي للداخلية السعودية بعد إحباط تهريب 16 طن إمفيتامين مخدر

أحبطت الجمارك الماليزية، محاولة تهريب أكبر شحنة مخدرات في تاريخها، تحتوي على عقار «الإمفيتامين»، بلغ وزنها الإجمالي 16 طنًا؛ حيث وجهت الشكر لوزارة الداخلية السعودية لإسهامها في مصادرة تلك الشحنة.

وقال المدير العام للجمارك الماليزية، داتوك سيري، اليوم الثلاثاء: «هذا أكبر نجاح لنا على الإطلاق.. تم العثور على المخدرات مخبأة داخل إطارات عربات، وكان من المفترض شحنها إلى دولة ثالثة في الشرق الأقصى»، وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

وأضاف أن شحنة المخدرات تم تخزينها في 3 حاويات بطول 12 مترًا، ووصلت إلى الميناء من الشرق الأوسط في 15 مارس الجاري.

وشكر المسؤول الماليزي وزارة الداخلية السعودية على بلاغها الذي أدى إلى مصادرة هذه الكمية الضخمة من المخدرات.

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