تفعيل الحسابات عند حدوث مشكلة بالبصمة.. «أبشر» توضح الطريقة

حددت منصة أبشر آلية، تفعيل الخدمة في حالة وجود مشكلة لصاحب الحساب تؤثر على البصمة.

وقال المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنَّ المستفيد في هذه الحالة يمكنه التفعيل من خلال زيارة موظفي التفعيل والتسجيل

بالجوازات أو الأحوال المدنية ولمعرفة مواقع المراكز يرجى زيارة الرابط المرفق:

https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/Home/dp-home/!ut/p/z1/rZLLbsIwFER_hS5YRr7YeS4tKiUpj4pSKPEmMokDLuRBbCr69zWoqtRWpEKqV7bu3NEZjRFDK8Qq_iY3XMu64nvzTpibBrNwGEU2HsHUB6DxlC5HEyAwd9HLd0E4oK4RePgRYmcQxhix7v0lYohllW70FiUNV6qpW6368HXt8bYPSuait65PwkwOR5nt0j0_Ztu0FRupdHuhTeuikJlQKW_Pnk0mc5T4QZE7Lg8sx8OBZfuYW-tcEMvDnHjZQLi-k_3M8BvynAGuHApmn10kw5BGtjcG8MehAzGNFk_BjBCg5FPQ4TE31Inh8K5yYIzmNwbrNAxt52bDh7_qNP9Fvh4OjJpS60qLk0arf2u1KRelT96tXXH_XJRlOlH07gMr7L4S/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

جاء ذلك ردًا من المنصة على تساؤل ورد من أحد المستفيدين قال فيه: عندي مشكلة في أصبع اليد الأيسر، وعندما أريد تفعيل الخدمة من جهاز أبشر ما تتطابق الإصبع اليد الأيسر، أريد حلال لتلك المشكلة.

وتقدّم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة.

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