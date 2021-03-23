تنويه من «النيابة العامة» حول استجواب المتهم.. وتدوين إجاباته

أوضحت النيابة العامة، أن عملية استجواب المتهم وتدوين إجاباته وأقواله، تتم تحت إرادة حرة ونزيهة، مشيرة إلى أنه يصح استجوابه خارج مقر جهة التحقيق لضرورة يقدرها المحقق.

وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة على موقع «تويتر»: «يتم استجواب المتهم وتدوين إجاباته وأقواله تحت إرادة حرة ونزيهة من جانبه، ولا يسوغ في هذا الشأن تحليفه أو استعمال وسائل الإكراه المادية أو المعنوية تجاهه، ويصح استجوابه خارج مقر جهة التحقيق لضرورة يقدرها المحقق».

وأضاف: «يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق».

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