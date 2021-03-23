إقبال على سقيا زمزم

شهد مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم إقبالا كبيرا مع الساعات الأولى من بدء إعادة فتح أبواب المشروع، أمس، ورصدت «دوت الخليج» آلية توافد الزوار وطالبي المياه، بتطبيق أعلى الدرجات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19).

ووقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس على الاستعدادات الأولية لإعادة افتتاح المشروع.

استمرارية الخدمة

وكشف السديس عن وضع الخطة الاستراتيجية للمشروع، حيث ستقوم شركة المياه الوطنية المشغل الرسمي لمشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لسقيا زمزم بالعمل بساعات محددة تبدأ من الساعة (1م) وحتى الساعة (9م) خلال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.

وحرصت اللجنة الإشرافية على مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية بما يضمن سلامة زوار المشروع ومرتاديه، إضافة إلى تحديد الكميات التي ستوزع عبر منافذ التوزيع الآلي لتكون 4 عبوات للزائر بقيمة 5.50 ريالات للعبوة الواحدة شاملة قيمة الضريبة المضافة، يأتي ذلك لضمان استمرارية الخدمة، ولإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من العملاء للحصول على مياه زمزم المباركة، ولتقليل فترة مكوث العميل داخل مقر المشروع.

مواكبة الطلب

وأكدت اللجنة الإشرافية جاهزية المشروع لمواكبة الطلب المتزايد على مياه زمزم في شهر رمضان المبارك للعام 1442، وذلك من خلال الاستعدادات المبكرة لتقديم الخدمات بصورة متكاملة، وجاهزية أربعة خطوط للإنتاج في مصنع التعبئة بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 200 ألف عبوة يوميا، كما تبلغ السعة القصوى لتخزين العبوات في المشروع نحو 2.200.000 عبوة، إضافة إلى استمرار الإنتاج اليومي، وقيام موظفي علاقات الجمهور بالعمل على إرشاد المستفيدين وتوجيههم، والإجابة عن جميع استفساراتهم المتعلقة بالخدمات.

تسهيل مهام

وهيأت اللجنة المقرات بما يراعي تطبيق أعلى درجات الاحتراز والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، إذ ستتم خدمة زوار المشروع وسيعطون عبوات زمزم وفقا لحصة الفرد؛ وهي 4 عبوات زمزم لكل 15 يوما، مع إمكانية الحصول عليها من المنافذ الأخرى المعلن عنها سابقا على مدار أيام الأسبوع، تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتبعة، كما جرت تهيئة مواقع خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل مهامهم، وإعطائهم أولوية الخدمة.

ودعت اللجنة إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات لزوار المشروع، والالتزام بالأعداد المسموح بدخولها، والتعاون في تنظيم حركة الدخول والخروج، إضافة إلى عملية الفرز قبل الدخول، وإظهار الحالة الصحية بتطبيق «توكلنا»، علما أنه حسب الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة سيسمح بتواجد 60 عميلا كحد أقصى داخل مركز خدمة العملاء أثناء ساعات العمل بالمشروع.

مكة المكرمة: عبدالإله بن عبيد، بدر العتيبي