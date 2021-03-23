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تحذيرات من غبار بجدة

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دعت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة مستخدمي الطرق بمحافظة جدة إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ وذلك بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة. ودعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين، خاصة مَن لديهم أمراض تنفسية، إلى عدم مغادرة منازلهم والتعرض للغبار والأتربة.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين المبادرة وإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو تطبيق «أسعفني» عند حدوث أي عارض صحي. وطالبت جميع المواطنين بالتعاون مع المسعفين، وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية، والقيام بواجبهم الإنساني.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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