تحذيرات من غبار بجدة

وأهابت بالمواطنين والمقيمين المبادرة وإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو تطبيق «أسعفني» عند حدوث أي عارض صحي. وطالبت جميع المواطنين بالتعاون مع المسعفين، وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية، والقيام بواجبهم الإنساني.
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