وجاء في بيان صادر عن إمارة المنطقة، أنه نظرا لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من قيام أحدهم بالتعليق أثناء مشاهدته مباراة كرة قدم جرت بين ناديين من أندية المنطقة، بما فيه من إثارة للعصبية القبلية الممقوتة وإحياء لعصبية الجاهلية، حيث إن هذا الفعل لا يتلاءم مع الهوية الرياضية في وطننا التي بنيت على أساس متين من الأخلاق، ولا مع مبادئ المجتمع التي ترفض مثل هذه الأفعال، وتدعو إلى الترابط ونبذ الخلاف وإصلاح القلوب، فقد وجه الأمير تركي بن طلال، شرطة المنطقة باتخاذ الإجراءات الاستدلالية الأولية، باحضار الشاب ومساءلته، ومن ثم إحالة القضية إلى فرع النيابة العامة لاتخاذ المقتضى النظامي من قبلها بحكم الاختصاص.
كانت هذه تفاصيل خبر أمر بالقبض على شاب أثار العصبية القبلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.