جامعة نورة تدشن برنامج مدرسة الأبحاث الصيفية

ويهدف البرنامج إلى دعم وتعزيز خطة الجامعة الإستراتيجية في رفع ثقافة وجودة البحث العلمي للمتدربين، من خلال تقديم ورش عمل مكثفة، والعمل على مشاريع بحثية في مجموعات بإشراف باحثين رائدين بمجال الأبحاث الصحية.
يُشار إلى أن مركز أبحاث العلوم الصحية يهدف إلى النهوض بالمستوى البحثي من خلال إنشاء مشاريع وبرامج بحثية خاصة به؛ لدعم وتعزيز غايات الجامعة الإستراتيجية في تطوير قدرات وتحسين جودة البحث العلمي لطالبات ومنسوبي الجامعة والجهات المتعاونة معها، التي تسعى لمواءمة ومواكبة الخطط الإستراتيجية ورؤية المملكة 2030 للتنمية الوطنية.
ويحتوي المركز على 36 معملًا ما بين 18 معمل أحياء biology 12 كيمياء (chemistry) و4 فيزياء (physics، dry labs)، ومعملين متخصصين في أبحاث نمط الحياة والصحة. تتميز معامل الأحياء بوجود غرفة زراعة أنسجة لكل معمل، وهو ما يجعلها فريدة من نوعه على مستوى العالم، كما يحتوي القبو على مركز قاعدة البيانات (Data Center) و20 حاضنة حيوان بكل مستلزماتها من غرف عمليات وتعقيم وخلافه.
لمزيد من المعلومات أو التسجيل: https://em-hsrc.pnu.edu.sa/RSS/2021/register#registration-form
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