شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا ترحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت الحكومة الإسبانية اليوم بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان لها اليوم، إن إسبانيا ترحب بإعلان المملكة وقف إطلاق النار شامل تحت رعاية الأمم المتحدة واتخاذ سلسلة من الإجراءات الهادفة للتوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة في اليمن.

وأكدت في بيانها، دعم الجهود المستمرة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث لإنهاء الأزمة في اليمن.