شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أئمة المسجد الحرام يتلقون الجرعة الأولى من اللقاح والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نشر الحساب الرسمي للإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، صورة لتلقي الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، الجرعة الأولى من لقاح "كورونا" (كوفيد - 19)، كما نشر صورة لتلقي الشيخ الدكتور بندر بليلة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.
وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، تلقى اللقاح في وقت سابق.
وأشاد الدكتور السديس بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في توفير كل ما يسهم في خدمة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.