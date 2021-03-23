شاهد.. أئمة المسجد الحرام يتلقون الجرعة الأولى من اللقاح

وأشاد الدكتور السديس بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في توفير كل ما يسهم في خدمة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة.

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، تلقى اللقاح في وقت سابق.

محمد يوسف

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