الديوان الملكي: وفاة الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

متابعات الخليج 365 - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الأربعاء الموافق 11 / 8 / 1442هـ، في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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