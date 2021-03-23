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الديوان الملكي: وفاة الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

الديوان الملكي: وفاة الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير

متابعات الخليج 365 - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الأربعاء الموافق 11 / 8 / 1442هـ، في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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