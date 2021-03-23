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القوات البحرية السعودية والسودان تواصل تمرين الفلك 4

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

القوات البحرية السعودية والسودان تواصل تمرين الفلك 4

بقاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي

متابعات الخليج 365- واس

يواصل التمرين البحري السعودي السوداني الثنائي المختلط “الفلك4 “، الذى ينفذ بقاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي، بين القوات البحرية الملكية السعودية، ممثلةً بالأسطول الغربي والقوات البحرية السودانية اليوم، مناوراته وذلك فى إطار تنفيذ التمارين المشتركة بين البلدين.

القوات البحرية

 

تدريبات القوات البحرية

وأوضح قائد التمرين العميد البحري الركن هزاع بن قطيم المطيري، أنه جرى تنفيذ العديد من التدريبات المشتركة شملت تنفيذ إجراءات ممارسة حق الزيارة والتفتيش على السفينة المشتبه بها، والتدريب على القتال في المناطق المبنية واقتحام المباني، والتدريب على مهارة الرماية بالسلاح الرئيسي والثانوي وتنفيذ الدوريات القتالية‏، مبيناً أن هذه التدريبات نفذتها وحدات من المشاة البحرية ووحدات القوات البحرية الخاصة من الجانبين.

القوات البحرية

يذكر أن مناورات التمرين البحري السعودي السوداني الثنائي المختلط “الفلك 4” انطلقت الأحد الماضي ، فى قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي.

القوات البحرية
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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