أمير عسير يوجه بضبط شاب علق على مباراة رياضية بطريقة تثير العصبية القبلية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

وجه أمير عسير، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال، شرطة المنطقة باتخاذ الإجراءات النظامية في حق شاب علّق على مباراة بين ناديين رياضيين من المنطقة بما فيه إثارة للعصبية القبلية، وإحالته إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة.

وقالت الإمارة في بيان لها: إن ذلك يأتي وفق نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2)وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ.

تفاصيل توجيه أمير عسير

وقالت إمارة عسير في بيان لها على لسان متحدث الإمارة، سلطان الأحمري: إنه نظرًا لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من قيام أحدهم بالتعليق أثناء مشاهدته لمباراة كرة قدم جرت بين ناديين من الأندية الرياضية في عسير، بما فيه إثارة للعصبية القبلية الممقوتة، وإحياء لعبية الجاهلية.

وحيث إن ذلك الفعل مشين لا يتلاءم مع الهوية الرياضية في وطننا، التي بنيت على أساس متين من الأخلاق، بهدف دعم الجانب التربوي المؤثر في الأجيال لدفع عجلة البناء المجتمعي، في إطار متماسك من الترابط والتآخي بين أفراد المجتمع.

كما لا يتلاءم مع الجهود المبذولة من هيئة تطوير عسير في دعم المناشط الاجتماعية والأندية الرياضية، بما يحقق الدعم التنموي في المنطقة، من خلال مبادئ مجتمعية تدعو إلى الترابط ونبذ الخلاف وإصلاح القلوب، والذي تعده هيئة تطوير عسير الرافد الأساسي لإصلاح الدروب وتوسيع التنمية وإرساء بيئة استثمارية مستقرة في المنطقة.

مواجهة التعصب الممقوت

وتابع البيان : لذا فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، شرطة المنطقة باتخاذ الإجراءات الاستدلالية الأولية وفقًا لأحكام النصوص ونظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۲) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، بإحضار الشاب ومساءلته، ومن ثم إحالة القضية إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ المقتضي النظامي من قبلها بحكم الاختصاص.

وإمارة منطقة عسير إذ تعلن هذا لتؤكد بشكل جازم بأنها لن تسمح مطلقًا ببث مشاعر التعصب الممقوت، واستنهاض أي كوامن غير إيجابية بين القبائل وفئات المجتمع، وأنها تعمل بحرص لبتر كل محفزات الفتن التي تعد العائق الأبرز لكل تنمية.

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