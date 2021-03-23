البرنامج السعودي لإعمار اليمن ينير طرق عدن بـ الطاقة الشمسية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

متابعات الخليج 365- الرياض

أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الانتهاء من جزء كبير من إنارة شوارع عدن باستخدام الطاقة الشمسية، بعد إعادة تهيئتها بهدف تحسين البنية التحتية للنقل العام.

استخدام الطاقة الشمسية في الإنارة:

وقال المركز في بيان له عبر تويتر: إنه تم إنجاز نسبة كبيرة من أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تنفيذ سفلتة طريق شاهيناز في عدن، ضمن مشاريع إعادة تأهيل الطرق الحيوية وإعادة ترميم الأرصفة، وإنارتها بالطاقة الشمسية.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية:

من جهة أخرى كان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أعلن الأسبوع الماضي تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في محافظة المهرة شرقي اليمن على مساحة مليون متر مربع.

وأوضح ممثل البرنامج بمحافظة المهرة، محمد آل هادي، أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل إنشاء مستشفى متكامل بسعة 110 أسرّة بجميع تجهيزاته الطبيّة، يتضمن غرفًا للعمليات الكبرى وغرفًا لعمليات القلب والعناية المركزة، وغرف تنويم وولادة، ومهبط طائرات مروحية للإخلاء الطبي، وغرف حضانة، وقسم أشعة مجهز بالكامل، ومختلف العيادات المتخصصة كالباطنية والأسنان والنساء والأطفال، سعيًا إلى تغطية احتياج محافظة المهرة من مشاريع قطاع الصحة، واحتياج ما جاورها من محافظات.

وأكد محافظ المهرة، محمد علي ياسر، خلال زيارته موقع المشروع أن البرنامج السعودي بدأ العمل على تهيئة أرض مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية، الذي يعد من أكبر المشروعات التعليمية في اليمن وتحتضنه محافظة المهرة، بتكلفة تبلغ 213 مليون ريال، حيث تشمل المرحلة الأولى بناء المستشفى التعليمي.



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