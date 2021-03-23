الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

وزارة التعليم تواصل استقبال المقترحات حول موعد الدراسة في رمضان

متابعات الخليج 365 - الرياض

لا تزال وزارة التعليم تستقبل اقتراحات الموطنين والمواطنات من أولياء الأمور بشأن موعد الدراسة عن بعد في شهر رمضان المقبل، وذلك عبر موقع نور.

مقترحات وزارة التعليم حول موعد الدراسة:

وكانت وزارة التعليم أطلقت يوم أمس استطلاع رأي عبر نظام نور لتحديد التوقيت المناسب لبدء الدراسة عن بعد في شهر رمضان المبارك للمرحلة الابتدائية، والمرحلتين المتوسطة والثانوية.

ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى التصويت على كافة الخيارات المتاحة للدراسة، من خلال الدخول على موقع نور: https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx

خيارات الدراسة في رمضان:

وقدمت وزارة التعليم 8 خيارات لبدء ونهاية اليوم الدراسي عن بعد في رمضان بحيث يبدأ الاختيار الأول منها عند الساعة الخامسة والنصف صباحًا وينتهي في الثامنة والنصف صباحًا بالنسبة للمرحلة الابتدائية، في حين يبدأ الموعد الأول للدراسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية من 12.30 ظهرًا ولمدة 4 ساعات.

أما آخر المواعيد المقترحة بالنسبة للمرحلة الابتدائية فكان عند الساعة 12.30 ظهرًا ولمدة 3 ساعات، في حين كان الموعد المقترح للمرحلتين المتوسطة والثانوية من 8 صباحًا حتى 12 ظهرًا.

ردود فعل المواطنين:

وتباينت ردود فعل المواطنين عبر تويتر بشأن المواعيد المقترحة وانقسم المغردون بين مؤيد ومعارض لكن الجميع حاول التوصل إلى مقترح يراعي ظروف أولياء الأمور الذين لديهم طلاب في أكثر من مرحلة دراسية، وفي نفس الوقت لديهم مهام وظيفية تتطلب منهم الدوام في مقار عملهم.



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