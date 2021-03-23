فرنسا تطالب الحوثيين بالاستجابة الفورية لمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

رحبت فرنسا بمبادرة المملكة العربية السعودية لإحلال السلام في اليمن، وبقرار الحكومة اليمنية انضمامها إلى هذه المبادرة.

وطالبت الحوثيين بالاستجابة الآن بشكل إيجابي لهذا الاقتراح؛ من أجل السماح بإنهاء الأزمة ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني.

وقف إطلاق النار:

كما دعت فرنسا جميع الأطراف اليمنية إلى تنفيذ وقف إطلاق النار، والتفاوض للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل تحت مظلة الأمم المتحدة.

إنهاء الأزمة في اليمن:

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أعلن يوم أمس عن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن، مؤكدًا أنها تتضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار.

وأضاف أن مبادرة إنهاء الأزمة في اليمن تنص على إعادة فتح مطار صنعاء الدولي إلى عدة وجهات إقليمية ودولية، وهي تأتي بالتعاون مع المبعوثين الأممي والأمريكي وسلطنة عُمان.

وتابع أن المبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن تهدف للتوصل إلى حل تفاهمي بين كل الأطراف اليمنية، مضيفًا: “نؤكد حقنا في حماية أراضينا والدفاع عن المملكة في مواجهة أي عدوان”.

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