البنك الأهلي التجاري يطلق عروضاً تمويلية بأسعار منافسة لكافة منتجات التمويل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلق البنك الأهلي التجاري حملة “عروض الأهلي التمويلية” لتلبية تطلعات واحتياجات عملائه بأسعار ومزايا منافسة تقدم لأول مرة في المملكة لكافة منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي صممت لإتاحة الفرصة لكافة العملاء الحاليين وعملاء الرواتب الجدد للحصول على التمويل الشخصي والتأجيري والعقاري بمعدل هامش ربح سنوي مخفض وبدون رسوم إدارية بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تمويل عقاري وشخصي في نفس الوقت (اثنين في واحد).

كما تمنح الحملة بطاقة الأهلي الائتمانية للاسترداد النقدي بدون رسوم سنوية مدى الحياة، وذلك حتى 31 مارس الجاري.

برامج تمويل:

ويقدم البنك الأهلي مجموعة متنوعة من برامج التمويل للأفراد، وعليه يمكن لجميع الأفراد الاستفادة من هذه البرامج على اختلاف احتياجاتهم وتوجهاتهم التمويلية وملاءتهم المالية.

ويستهدف البنك جميع عملاء تمويل الأفراد، بما في ذلك العاملين في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والشركات الكبرى والقطاع الخاص للشركات المعتمدة وغير المعتمدة التي تحوّل رواتب موظفيها إلى البنك الأهلي عبر نظام “سريع” لتحويل الرواتب.

ويقدم البنك الأهلي التمويل الشخصي بمعدل سنوي تنافسي، وبدون رسوم إدارية ولا ضريبة قيمة مضافة، ويمكن الحصول على التمويل دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع البنك، وذلك عن طريق الأهلي أون لاين والأهلي موبايل أو بالاتصال على 8002441005، بالإضافة للتمويل التأجيري بأسعار مخفضة وبدون أي رسوم إدارية.

التمويل العقاري:

أما عن التمويل العقاري المقدم من البنك الأهلي فقد تفرد بالعديد من المميزات، والتي يأتي في مقدمتها عدم وجود رسوم إدارية وبدون رسوم تقييم، وبفترة سماح حتى 3 سنوات على منتج “وحدة تحت الإنشاء” ويمكن استلام العقد في أقل من 24 ساعة للمراجعة والتدقيق والتوقيع بعد خمسة أيام عمل، ويمكن للعملاء الحصول على التمويل العقاري دون الحاجة لزيارة الفرع، وذلك عن طريق تطبيق “عقار الأهلي”. مع هذه المميزات يستطيع العميل الحصول على فرصة الفوز بقسائم شرائية من اكسترا بقيمة 5,000 ريال لأوّل 100 طلب منفذ عبر التطبيق، مع العلم أنه لا يوجد تاريخ انتهاء للقسائم الشرائية.

بطاقات الائتمان:

أما بالنسبة لعروض بطاقات الائتمان من الأهلي التجاري فإن العملاء يمكنهم الحصول عليها بدون رسوم سنوية مدى الحياة وبلا شروط أو قيود لبطاقة الأهلي الائتمانية للاسترداد النقدي، وبمعدل سنوي يبلغ 0% لبرنامج التقسيط لمدة 3 أو 6 أشهر لمبلغ 1,000 ريال أو أكثر عبر خدمة خطة الدفع الذكي.

ويأتي إطلاق البنك لحملته الترويجية من باب حرصه على توفير العديد من الحلول التمويلية المختلفة، والتي تُقدم لعملائه مميزات وقيماً إضافية واستثنائية، وفق آليات ووسائل تتجاوز توقعاتهم، مما يؤكد سعي البنك الدائم لطرح منتجات جديدة ومبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

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