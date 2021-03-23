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شكرا لقرائتكم روسيا ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23
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روسيا ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن
طالبت الأطراف المتنازعة بدراستها بعناية
متابعات الخليج 365 - واس
رحبت وزارة الخارجية الروسية بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، مطالبة الأطراف المتنازعة بدراستها بعناية.
دعوة روسية:
وقالت الخارجية في بيان: “موسكو ترحب بهذه المقترحات وتدعو الأطراف المتنازعة إلى دراستها بعناية”، موضحة أن موسكو “دعت وتدعو إلى وقف المواجهة المسلحة التي طال أمدها في الجمهورية اليمنية بما يضمن الاستقرار والوفاق الوطني في البلاد”.
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