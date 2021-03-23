روسيا ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

متابعات الخليج 365 - واس

رحبت وزارة الخارجية الروسية بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، مطالبة الأطراف المتنازعة بدراستها بعناية.

دعوة روسية:

وقالت الخارجية في بيان: “موسكو ترحب بهذه المقترحات وتدعو الأطراف المتنازعة إلى دراستها بعناية”، موضحة أن موسكو “دعت وتدعو إلى وقف المواجهة المسلحة التي طال أمدها في الجمهورية اليمنية بما يضمن الاستقرار والوفاق الوطني في البلاد”​​​.

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