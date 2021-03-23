هذه أضرار الصابون الكيميائي على الأطفال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-23

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعت استشارية الأمراض الجلدية الدكتورة ليلى أنور، إلى ضرورة تجنب استخدام الصابون المعطر أو الفوار والذي يحتوي على مواد حافظة شديدة الحساسية عند الأطفال والكبار، إذ توجد أنواع غير مناسبة وخصوصًا للأطفال لكونها تسبب الحساسية الجلدية لهم، والأفضل استخدام الأنواع الطبية التي لا تحتوي على المواد الكيميائية والمواد الحافظة.

الصابون الطبي أفضل:

وقالت في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365“، إن استخدام الصابون الذي يحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية تلحق الضرر بالجلد وتؤذى البشرة، لأن بشرة الوجه تكون ناعمة وحساسة عند الأطفال، لذلك تكون أكثر عرضه للتلف بسهولة إضافة إلى ذلك يؤدي الصابون الكيميائي إلى انسداد المسام على سطح الجلد مما يؤدي إلى مشاكل جلدية مختلفة مثل الرؤوس السوداء، والالتهابات، فالأفضل استخدام الصابون الطبي المتوفر في الصيدليات.

كبريتات لوريل الصوديوم:

وبينت أن الصابون الكيميائي يحتوي على مادة كيميائية تسمى كبريتات لوريل الصوديوم، والتي تضر الجلد بالإضافة إلى مواد كيميائية أخرى مثل الصودا الكاوية، والعطور الصناعية، والمواد الحافظة وغيرها التي يمكن أن تسبب انعكاسات غير صحية على الجلد، كما أن استخدام الصابون الكيميائي بشكل منتظم على البشرة يضر إفراز فيتامين “د” الضروري للحفاظ على صحة الجلد.

البكتيريا النافعة والضارة:

وأكدت ليلى أن هناك نوعين من البكتيريا نافعة وضارة، فالبكتيريا النافعة هي تلك الموجودة على سطح الجلد، والتي تساعد على مكافحة الالتهابات الجلدية المختلفة،حيث يمكن أن يؤدي عدم وجود بكتيريا نافعة إلى ظهور مشاكل جلدية أخرى مثل حب الشباب، فاستخدام الصابون الكيميائي بشكل متكرر سيقوم بقتل البكتيريا النافعة، لذا يجب اختيار الصابون الصحي الذي يعمل على إزالة الشوائب والزيوت والرواسب من وجوه الصغار والكبار.



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