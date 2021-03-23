الشورى يوافق على مشروع نظام مكافحة التسول

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وقدم رئيس اللجنة خلال الجلسة ردا على ما أبداه عدد من أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء حيال ما ورد في مشروع النظام.
وفي قرار آخر، وافق المجلس على تعديل المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) في 23 / 4 / 1439.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري، قدمه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
كما وافق مجلس الشورى ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته على مشروع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الموقع بتاريخ 30 / 11 / 1441، الموافق 21 / 7 / 2020، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية حيال مشروع مذكرة التفاهم قدمه رئيس اللجنة صالح الخليوي. وناقش المجلس خلال الجلسة موضوعات مدرجة على جدول أعماله، واستمع إلى ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال هذه الموضوعات التي قدمتها لجانه المتخصصة بعد أن أتمت دراساتها بشأنها.
عن مشروع نظام مكافحة التسول:
- يعالج مواد ظاهرة التسول
- يسهم في القضاء على ممارسات التسول
- متابعة حالات المتسولين اجتماعيا وصحيا ونفسيا واقتصاديا
- إرشادهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية
- كما يتضمن النظام عقوبات من شأنها الحد من تنامي هذه الظاهرة
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