الشورى يوافق على مشروع نظام مكافحة التسول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ على مشروع نظام مكافحة التسول، وذلك بعد استماعه إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، بشأن المشروع.

وقدم رئيس اللجنة خلال الجلسة ردا على ما أبداه عدد من أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء حيال ما ورد في مشروع النظام.

وفي قرار آخر، وافق المجلس على تعديل المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) في 23 / 4 / 1439.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري، قدمه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

كما وافق مجلس الشورى ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته على مشروع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الموقع بتاريخ 30 / 11 / 1441، الموافق 21 / 7 / 2020، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية حيال مشروع مذكرة التفاهم قدمه رئيس اللجنة صالح الخليوي. وناقش المجلس خلال الجلسة موضوعات مدرجة على جدول أعماله، واستمع إلى ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال هذه الموضوعات التي قدمتها لجانه المتخصصة بعد أن أتمت دراساتها بشأنها.

عن مشروع نظام مكافحة التسول:

