مؤتمر دولي يبحث التقنيات الحديثة في دراسات البيئة الجافة ومواردها الطبيعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يعقد المؤتمر الدولي التاسع للموارد المائية والبيئة الجافة خلال الفترة من 16 إلى 18 شعبان 1442هـ الموافق من 29 إلى 31 مارس 2021م، الذي تنظمه جامعة الملك سعود ممثلة بمعهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء، وجائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه، ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

ورفع رئيس اللجنة العليا للمؤتمر والمشرف على المعهد وأمين عام الجائزة الدكتور عبدالملك آل الشيخ، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة للمؤتمر وعنايته بالعلماء ومراكز البحث العلمي بما يحقق بعون الله مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 وبما يسهم في رخاء ورفاهية البشرية في جميع أنحاء العالم.

وبين أن المؤتمر الذي يعقد عبر -الاتصال المرئي- يشارك فيه مجموعة واسعة من الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه لاستعراض الحلول الإبداعية والابتكارات الفائزة بالجائزة وآخر أبحاثهم وإنتاجهم العلمي، وكذلك عدد من العلماء والشخصيات البارزة من الداخل والخارج لتقديم محاضرات ضمن محاور المؤتمر الرئيسة التي تشمل الموارد المائية وترشيد استخدام المياه والبيئة الجافة واستخدام التقنيات الحديثة في دراسات البيئة الجافة ومواردها الطبيعية.

ويصاحب انعقاد المؤتمر معرض افتراضي يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

وأبان الدكتور عبدالملك آل الشيخ، أن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، سيفتتح المؤتمر نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحضور رئيس جامعة الملك سعود رئيس مجلس جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه الدكتور بدران العمر.

ودعا الراغبين في حضور المؤتمر إلى التسجيل في الموقع الالكتروني www.icwrae-psipw.org .