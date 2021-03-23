الفيصل يناقش المبادرات التنموية لمحافظات مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة أمس اجتماع هيئة تطوير المنطقة الذي تخلله استعراض لأعمال الهيئة وخططها المستقبلية. وجرى خلال الاجتماع مناقشة البرامج والمبادرات التنموية في محافظات المنطقة، مما يسهم في تطويرها في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية كافة.



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