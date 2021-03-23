السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجيل 165 إصابة بفيروس كورونا



لوكسمبورغ 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واس

سجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية 165 إصابة مؤكدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم إلى أنها سجلت سبع حالات وفاة جديدة ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 726 حالةً.

// انتهى //

21:43ت م

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لوكسمبورغ 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واسسجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية 165 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 59662 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم إلى أنها سجلت سبع حالات وفاة جديدة ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 726 حالةً.// انتهى //21:43ت م0250

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