السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 55,902 إصابات جديدة و 986 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 55,902 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 29,708,385 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 540,503 وفيات.

// انتهى //

21:42ت م

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واشنطن 10 شعبان 1442 هـ الموافق 23 مارس 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 55,902 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و 986 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 29,708,385 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 540,503 وفيات.// انتهى //21:42ت م0249

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